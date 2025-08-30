DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

CPI da Alemanha (preliminar) sobe 2,2% na comparação anual de agosto

29/08/2025 | 09:25
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha teve alta de 2,2% em agosto, acelerando em comparação ao avanço de 2% registrado em julho, segundo levantamento preliminar divulgado nesta sexta-feira, 29, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 2,1%. Em relação a julho, o CPI alemão subiu 0,1%. Neste caso, a previsão era de estabilidade (0%).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.