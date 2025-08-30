PIB da França (final) sobe 0,3% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da França subiu 0,3% no segundo trimestre de 2025 ante os primeiros três meses do ano, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.
