As vendas no varejo da Alemanha caíram 1,5% (em termos reais) em julho, na comparação com o mês anterior, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 29, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, porém, as vendas cresceram 1,9%.
