DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com Tóquio sob pressão de dados e China em rali contínuo

29/08/2025 | 06:04
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Por André Marinho*

São Paulo, 29/08/2025 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com perdas em Tóquio após dados negativos no Japão. Os mercados chineses, por outro lado, encerraram em alta e terminaram um agosto marcado por forte valorização, diante de especulações sobre possíveis medidas de estímulos no país.

"Novas discussões sobre estímulos, após dados mais fracos em meados de agosto, parecem ter apoiado investidores que seguem tendências a apostar no movimento de alta das ações chinesas, com mais de US$ 4 bilhões em entradas só na última semana", comentam estrategistas do TD Securities em relatório.

Neste cenário, o índice Xangai Composto fechou hoje com ganho de 0,37%, a 3.857,93 pontos, depois de ter alcançado maior nível em 10 anos no começo da semana. O menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,51%, a 2.443,68 pontos, na sessão. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,32%, a 25.077,62 pontos.

Outras praças asiáticas, porém, tiveram dificuldades em ecoar o ímpeto positivo na segunda maior economia do planeta. Em Taiwan, o índice Taiex cedeu 0,01%, a 24.233,10 pontos. Já o sul-coreano Kospi perdeu 0,32%, a 3.186,01 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,26%, a 42.718,47 pontos. A produção industrial do Japão caiu 1,6% em julho ante junho, em meio a incertezas tarifárias. Já a inflação ao consumidor na capital japonesa arrefeceu na comparação anual do mês passado.

Apesar disso, o papel da Mitsubishi Corporation subiu 1,30%, após a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, elevar a participação na empresa para além de 10%.

No médio, as ações japonesas devem se beneficiar da retomada dos cortes de juros do Federal Reserve (Fed), do crescimento da demanda doméstica e do avanço das reformas de governança corporativas, prevê o especialista de portfólio Daniel Hurley, da T. Rowe Price.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, de Sydney, teve leve queda de 0,08%, a 8.973,10 pontos.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.