Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Haddad e Zucman vão divulgar estudo sobre desigualdade e carga tributária no Brasil

28/08/2025 | 20:15
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o economista francês Gabriel Zucman vão conceder nesta sexta-feira, 29, às 15h, coletiva para divulgação do estudo inédito "Retrato da Desigualdade e dos Tributos Pagos no Brasil". A entrevista será em formato online e terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Pasta.

Zucman é professor da Escola de Economia de Paris e da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele produziu um estudo sobre a taxação dos super-ricos, em que sustenta que a medida poderia levantar bilhões de dólares na economia mundial a cada ano.

Além de Haddad e Zucman, estarão presentes na entrevista a auditora-fiscal da Receita Federal, Luciana Barcarolo, o economista francês, diretor do EU Tax Observatory e professor da Ecole Normale Supérieure em Paris, Gabriel Zucman, e o pesquisador afiliado ao EU Tax Observatory e ao PSE Stone Center, Theo Ribas Palomo.

"O estudo, de autoria de um grupo de economistas brasileiros e internacionais, identifica achados que reformulam a compreensão da desigualdade no Brasil e de seu sistema tributário", diz o Ministério da Fazenda em aviso de pauta.


