DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Dell apresenta guidance misto para período atual após superar meta do 2º trimestre

28/08/2025 | 20:10
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Dell Technologies superou as expectativas para seu segundo trimestre fiscal nesta quinta-feira, 28, mas ofereceu um guidance misto para o período atual.

A fabricante de computadores com sede em Round Rock, Texas, obteve um lucro ajustado de US$ 2,32 por ação sobre vendas de US$ 29,78 bilhões no trimestre encerrado em 1º de agosto. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Dell ganhasse US$ 2,29 por ação sobre vendas de US$ 29,02 bilhões.

Para o trimestre atual, seu terceiro trimestre fiscal, a empresa prevê um lucro ajustado de US$ 2,45 por ação sobre vendas de US$ 27 bilhões. Wall Street estava projetando ganhos de US$ 2,55 por ação sobre vendas de US$ 26,4 bilhões.

Enquanto isso, a Dell elevou suas metas para o ano fiscal completo. Agora espera ganhar um lucro ajustado de US$9,55 por ação sobre vendas de US$ 107 bilhões. Três meses atrás, previu ganhos ajustados de US$ 9,40 por ação e vendas de US$ 103 bilhões para o ano fiscal de 2026.

Às 18h55 (de Brasília), as ações da Dell caíam 5,04% no after hours de Nova York.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.