DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Marco Rubio elogia restabelecimento das sanções ao Irã pela França, Alemanha e Reino Unido

28/08/2025 | 20:02
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário Estado dos EUA, Marco Rubio, elogiou nesta quinta, 28, os esforços da França, Alemanha e Reino Unido de restabelecer as sanções contra o Irã.

"Nas próximas semanas, trabalharemos com eles e outros membros do Conselho de Segurança da ONU para completar com sucesso a reimposição das sanções e restrições internacionais ao Irã", disse Rubio em nota publicada pelo Departamento de Estado.

Os três países europeus apresentaram um caso claro de "não cumprimento significativo" contínuo do de Teerã em relação aos seus compromissos nucleares, estabelecendo uma base sólida para iniciar o mecanismo de sanções, segundo Rubio.

Ao mesmo tempo, o secretário ponderou que os EUA permanecem disponíveis para um engajamento direto com o Irã - em prol de uma resolução pacífica e duradoura para a questão nuclear do país.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.