Marco Rubio elogia restabelecimento das sanções ao Irã pela França, Alemanha e Reino Unido

O secretário Estado dos EUA, Marco Rubio, elogiou nesta quinta, 28, os esforços da França, Alemanha e Reino Unido de restabelecer as sanções contra o Irã.

"Nas próximas semanas, trabalharemos com eles e outros membros do Conselho de Segurança da ONU para completar com sucesso a reimposição das sanções e restrições internacionais ao Irã", disse Rubio em nota publicada pelo Departamento de Estado.

Os três países europeus apresentaram um caso claro de "não cumprimento significativo" contínuo do de Teerã em relação aos seus compromissos nucleares, estabelecendo uma base sólida para iniciar o mecanismo de sanções, segundo Rubio.

Ao mesmo tempo, o secretário ponderou que os EUA permanecem disponíveis para um engajamento direto com o Irã - em prol de uma resolução pacífica e duradoura para a questão nuclear do país.