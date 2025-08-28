DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se encontrará com Xi e Putin em desfile militar na China

28/08/2025 | 20:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O líder norte-coreano, Kim Jong Un, fará sua primeira visita à China em seis anos para participar de um desfile militar na próxima semana, disseram os dois países nesta quinta-feira, 28. No evento, Kim se reunirá com um grande grupo de líderes mundiais pela primeira vez desde que assumiu o cargo no final de 2011.

Com o presidente russo, Vladimir Putin, também vindo para o desfile, o evento provavelmente sublinhará o alinhamento tripartido entre Pequim, Moscou e Pyongyang, em face da iniciativa dos EUA de fortalecer suas alianças com a Coreia do Sul e o Japão.

A mídia estatal da Coreia do Norte disse que Kim foi convidado a visitar a China pelo presidente Xi Jinping. Ele estará entre os 26 líderes estrangeiros que participarão do desfile na próxima quarta-feira para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e a resistência da China contra as agressões do Japão durante a guerra, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.