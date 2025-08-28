DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Veja detalhes

Sesc São Caetano apresenta solo de dança 'O Pássaro Negro'

Espetáculo de Felipe Julio reflete sobre vivências e resistências do corpo negro na sociedade contemporânea

Do Diário do Grande ABC
28/08/2025 | 19:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Sesc São Caetano recebe o solo de dança O Pássaro Negro, criação e interpretação do artista Felipe Julio. A apresentação, que tem duração de uma hora, é gratuita e aberta ao público e acontece no dia 5 de setembro, sexta-feira, às 20h.

A obra propõe um mergulho nas vivências de um corpo negro na sociedade contemporânea. A partir de experiências pessoais e coletivas, Felipe constrói uma narrativa que atravessa memórias, dores e resistências, refletindo sobre os mecanismos de proteção, os preparativos diários e os silenciamentos impostos ao corpo negro.

Combinando gesto de denúncia e afirmação, a performance revela as violências do racismo cotidiano, mas também reivindica espaços de afeto, leveza e reconstrução. O solo transita entre a rigidez imposta e o desejo profundo de liberdade, amor e pertencimento, dialogando tanto com o passado ancestral quanto com um futuro possível.

LEIA TAMBÉM:

Com Othon Bastos, Sesc São Caetano divulga programação de setembro

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí - 554 Santa Paula – São Caetano

Dia 5 de setembro às 20h

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Entrega de senhas na Central de Atendimento com 30 minutos de antecedência

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 10h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30


