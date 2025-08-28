Taís Araujo levou 'susto' com derrocada de Raquel em 'Vale Tudo': 'Frustrada'

Taís Araujo falou sobre o atual momento que Raquel, sua personagem em Vale Tudo. Na trama, ela voltou a vender sanduíches na praia após sofrer um golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch).

"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia em uma curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia'. Aí eu entendi", disse à revista Quem.

A atriz ainda afirmou que tinha esperança de ver sua personagem como uma mulher poderosa.

"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer'. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada."

Ela ressaltou que vai defender sua personagem até o final, afirmando que Raquel é uma mulher séria, capaz e competente.

Entenda a virada de Raquel

Raquel se tornou sócia de Celina (Malu Galli) em segredo, possibilitando que a Paladar se expandisse. No entanto, Maria de Fátima (Bella Campos) revelou a informação a Odete, que comprou suas ações e fechou a empresa. Com isso, a personagem se viu cheia de empréstimos e dívidas.

Na novela original essa reviravolta não acontece, o que gerou revolta dos internautas.

"Me irrita demais a Manuela Dias levar a Raquel de volta para a pobreza", disse um. "A importância de ver Taís falando abertamente que não gostou e está incomodada com o rumo da personagem. Ela sabe que não é mais aquela atriz de 20 anos que precisa aceitar tudo pra não ser descartada. Manuela Dias e sua escrita tenebrosa passarão, mas Taís Araujo é Taís Araujo", afirmou outro.

A autora da novela limitou os comentários em suas publicações do Instagram e não se manifestou publicamente sobre as declarações de Taís.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais