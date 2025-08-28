A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,32%
Pontos: 141.048,89
Máxima de +2,11% : 142.138 pontos
Mínima estável: 139.206 pontos
Volume: R$ 22,26 bilhões
Variação em 2025: 17,26%
Variação no mês: 6%
Dow Jones: +0,16%
Pontos: 45.636,90
Nasdaq: +0,53%
Pontos: 21.705,16
Ibovespa Futuro: +1,67%
Pontos: 143.685
Máxima (pontos): 144.660
Mínima (pontos): 141.840
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,35
Variação: +2,08%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,93
Variação: +0,88%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,79
Variação: +2,19%
Ambev ON
Preço: R$ 12,25
Variação: +0,82%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,48
Variação: +1,21%
Vale PNA
Preço: R$ 55,40
Variação: +0,04%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,91
Variação: -0,05%
Vale ON
Preço: R$ 55,40
Variação: +0,04%
Itausa PN
Preço: R$ 11,18
Variação: +1,27%
Global 40
Cotação: 744,546 centavos de dólar
Variação: -0,2%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4059
Venda: R$ 5,4064
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,55
Venda: R$ 5,65
Variação: +0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4109
Venda: R$ 5,4115
Variação: -0,58%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5600
Venda: R$ 5,6300
Variação: +0,43%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4200
Variação: -0,06%
- Euro
Compra: US$ 1,168 (às 17h26)
Venda: US$ 1,1681 (às 17h26)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3150
Venda: R$ 6,3160
Variação: +0,21%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4900
Venda: R$ 6,5750
Variação: +0,87%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.474,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,74%
