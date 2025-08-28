A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,32%

Pontos: 141.048,89

Máxima de +2,11% : 142.138 pontos

Mínima estável: 139.206 pontos

Volume: R$ 22,26 bilhões

Variação em 2025: 17,26%

Variação no mês: 6%

Dow Jones: +0,16%

Pontos: 45.636,90

Nasdaq: +0,53%

Pontos: 21.705,16

Ibovespa Futuro: +1,67%

Pontos: 143.685

Máxima (pontos): 144.660

Mínima (pontos): 141.840

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,35

Variação: +2,08%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,93

Variação: +0,88%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,79

Variação: +2,19%

Ambev ON

Preço: R$ 12,25

Variação: +0,82%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,48

Variação: +1,21%

Vale PNA

Preço: R$ 55,40

Variação: +0,04%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,91

Variação: -0,05%

Vale ON

Preço: R$ 55,40

Variação: +0,04%

Itausa PN

Preço: R$ 11,18

Variação: +1,27%

Global 40

Cotação: 744,546 centavos de dólar

Variação: -0,2%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4059

Venda: R$ 5,4064

Variação: -0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,55

Venda: R$ 5,65

Variação: +0,09%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4109

Venda: R$ 5,4115

Variação: -0,58%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5600

Venda: R$ 5,6300

Variação: +0,43%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4200

Variação: -0,06%

- Euro

Compra: US$ 1,168 (às 17h26)

Venda: US$ 1,1681 (às 17h26)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3150

Venda: R$ 6,3160

Variação: +0,21%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4900

Venda: R$ 6,5750

Variação: +0,87%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.474,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,74%