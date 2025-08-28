DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

PRF pega 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita

28/08/2025 | 18:28
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira, 28, por volta de 8 horas, um carregamento de 152 quilos de cocaína e 100 iPhones durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR). A droga e os aparelhos estavam na caçamba de uma viatura falsa da Receita Federal. Dois paraguaios foram presos.

Os policiais visualizaram a caminhonete Triton prata, com plotagem da Receita e inscrição do Ministério da Economia. A inconsistência chamou a atenção dos agentes, já que o órgão atualmente é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Durante a entrevista, foi constatado que o motorista e o passageiro, paraguaios, usavam uniformes semelhantes aos utilizados pela Receita.

Durante inspeção do veículo, foram encontrados, na caçamba, vários tabletes de cocaína. O narcoteste preliminar confirmou 152,6 quilos. Além da droga, os policiais encontraram 100 iPhones.

Os dois presos informaram que pegaram o veículo já carregado próximo a Santa Terezinha de Itaipu (PR) e tinham Curitiba como destino.

"A placa ostentada no carro não correspondia aos demais elementos de identificação do veículo, configurando a adulteração criminosa", informou a PRF.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.