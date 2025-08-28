Grupo pede justiça após morte de homem em mercado de Santo André

Um grupo organiza, para esta sexta-feira (29), um ato em memória de Felipe Moraes de Oliveira, 29 anos, que morreu após ser baleado em um supermercado no bairro Jardim do Estádio, de Santo André. A manifestação, chamada Justiça por Felipe, está marcada para as 18h, com concentração na Praça dos Carijós, em frente ao estabelecimento onde ocorreu o caso.

Segundo relato divulgado em um perfil que apoiam a causa, Felipe saiu de casa na manhã de terça-feira (26), por volta das 7h50, acompanhado de seu cachorro, para comprar pães. Ainda conforme a nota, ele teria sido impedido de entrar no supermercado Loyola porque estava com o animal e, em seguida, foi supostamente atingido por um disparo feito por um policial que estaria trabalhando como segurança no local.

De acordo com o grupo, mesmo ferido, o jovem ainda tentou amarrar o cachorro em um poste e buscou ajuda em uma farmácia próxima, mas não resistiu. “Felipe era artista visual, músico, artesão, percussionista e capoeirista. Mais uma vida interrompida”, diz trecho do texto.

O comunicado também afirma que Felipe era reconhecido na comunidade e questiona a forma como o episódio tem sido tratado. “Reivindicamos o direito à narrativa verdadeira. Exigimos justiça por nosso irmão, companheiro, amigo e filho da periferia”, completa a nota.

Na manifestação, apoiadores prometem cobrar esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. O grupo alega ainda que o supermercado teria retirado câmeras de segurança após o ocorrido e que o policial envolvido estaria foragido.

Até o momento, o supermercado Loyola, localizado na Avenida Aclimação, não se manifestou sobre o caso e não retornou os contatos do Diário.

Conforme as informações passadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), Felipe realmente entrou em uma farmácia pedindo ajuda após ser atingida por disparos. Equipes foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram ele já inconsciente. O atendimento médico foi solicitado, mas o óbito foi confirmado ainda no local dos fatos.

Foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística) e o caso foi registrado como homicídio consumado no SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Seccional de Santo André. O órgão não confirmou nem desmentiu a informação sobre o autor dos tiros ser supostamente um policial cumprindo outros serviços fora da corporação.

