Esportes

Sinner não toma conhecimento de australiano no US Open e mantém topo do ranking

O tenista defende o título no US Open e não pode perder na mesma fase que Alcaraz

28/08/2025 | 17:29
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


Jannik Sinner já provou diversas vezes que joga ainda melhor sob pressão. E foi o que aconteceu nesta quinta-feira, quando entrou em quadra no Arthur Ashe Stadium sob a obrigação de ganhar para não perder a liderança do ranking para Carlos Alcaraz. O italiano não tomou conhecimento do australiano Alexei Popyrin, avançando à terceira rodada com 6/3, 6/2 e 6/2. São nove vitórias em série no Grand Slam americano e 17 sets seguidos vencidos em quadra dura.

O número 1 do mundo defende o título no US Open e não pode perder na mesma fase que Alcaraz. Caso isso aconteça, ele é superado pelo espanhol. E, como o adversário vem jogando um dia antes, Sinner já entra em quadra ciente do resultado e do que precisa.

O italiano começou o jogo de maneira arrasadora e logo abriu 3 a 0. Depois, bastou trocar saques para fechar o set em 6 a 3. A parcial seguinte foi ainda mais tranquila. Após duas quebras, o favorito ampliou o massacre com 6 a 2.

Popyrin iniciou o terceiro set mais ousado e teve duas chances de quebra para abrir 2 a 0. Mas do outro lado estava um dos fenômenos da modalidade e, após não aproveitar as chances, ainda levou rapidamente a virada para 3 a 1. Depois de mais uma quebra, Sinner foi ao serviço para fechar com 5 a 2 e não decepcionou, ganhando com ace.

Agora, o líder do ranking terá pela frente o canadense Dennis Shapovalov. O 27º favorito se garantiu na terceira rodada com 7/6 (8/6), 3/6, 7/6 (7/4 e 6/3 sobre o francês Valentin Royer. Ambos jogaram uma única vez, ainda em 2021, e Sinner perdeu na primeira rodada do Aberto da Austtrália em cinco sets.

Quinto favorito, o britânico Jack Draper desistiu do US Open por lesão no braço, nem entrando em quadra diante do belga Zizou Bergs. Mesmo assim, está inscrito para os torneios de Chengdu e Tóquio nas próximas semanas.

SWIATEK AVANÇA EM TRÊS SETS

A polonesa Iga Swiatek teve mais trabalho do que o previsto para superar a holandesa Suzan Lamens e se garantir na terceira rodada do US Open. A número 2 do mundo venceu em três sets, parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.

Depois de um primeiro set dominando, Swiatek acabou surpreendida quando tinha 4 a 3 e o serviço. Lamens quebrou duas vezes seguidas e igualou o jogo. No set decisivo, a polonesa logo abriu 4 a 1, aproveitando dois break points. A rival ainda esboçou uma reação, mas a vitória veio por 6 a 4 no terceiro match point.

Pela frente, já nesta sexta-feira, a polonesa terá a russa Anna Kalinskaya, 29ª favorita no Grand Slam, que fez 6/1 e 7/5 na casaque Yulia Putintseva, de quem ganhou em sets diretos recentemente no Aberto de Cincinnati.


