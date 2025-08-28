DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Galípolo vê 'confiança crescente' da população no compartilhamento de dados via Open Finance

28/08/2025 | 17:19
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a confiança da população no compartilhamento de dados por meio do Open Finance é "crescente", citando números da modalidade. Ele se manifestou em um vídeo gravado na abertura de um evento em comemoração aos cinco anos de regulamentação do sistema, em Brasília.

"Em relação à iniciação de pagamentos, apenas no último mês tivemos uma movimentação de mais de um bilhão. Esses números refletem uma crescente confiança da população na possibilidade de compartilhar seus dados com segurança em busca de produtos mais adequados, preços menores e melhores serviços", disse o banqueiro central.

Segundo Galípolo, o Open Finance é um projeto estratégico para promover uma "transformação profunda" no sistema financeiro.

Seus pilares - inovação, concorrência, eficiência e cidadania financeira - ampliam o acesso e a qualidade dos serviços disponíveis, ele disse. Isso vai levar a crédito mais barato, investimentos mais rentáveis e soluções de pagamento mais convenientes para clientes.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.