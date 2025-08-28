Decisão sobre compra de ativos do Master é colegiada e não há data definida, diz diretor do BC

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a autoridade monetária ainda não pode precisar uma data para a decisão sobre a autorização da compra dos ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Conforme noticiou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, 27, a cúpula do Banco Central estaria aguardando apenas a palavra final de Gomes para autorizar a compra dos ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

Gomes conversou com jornalistas após proferir a palestra "Desafios para o sistema financeiro internacional", no evento "8ª Semana de Mercado Financeiro PUC-Rio", organizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no Rio de Janeiro.

"Não, eu não sou a palavra final. A minha área, ela é responsável, tem o D.O.R.F., Departamento de Organização do Estado Financeiro, e essa área é responsável por analisar esse tipo de transação, leva-se então um voto à diretoria, e é um tema de deliberação da diretoria colegiada", respondeu Gomes. "Nós estamos trabalhando no tema, mas eu não posso te dar uma data."

Questionado sobre rumores de uma suposta cisão em debates acerca da solução para o tema, Gomes respondeu que a diretoria da autoridade monetária trabalha de forma harmoniosa. "Não posso relatar questões internas do Banco Central, mas eu não enfatizaria esse tema, eu acho que o Banco Central trabalha unissonamente, a diretoria é muito harmoniosa", afirmou.