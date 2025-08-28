Tropas israelenses realizam invasão perto de Damasco, na Síria

Tropas israelenses realizaram uma incursão noturna em um local próximo a Damasco, informou a mídia estatal síria nesta quinta-feira, 28, em meio aos esforços dos EUA para encerrar as hostilidades entre os dois países após a queda do regime de Assad no final de 2024.
A incursão, que durou horas e foi apoiada por ataques aéreos israelenses, ocorreu perto da cidade de Kiswah, nos subúrbios de Damasco, disse o ministério das Relações Exteriores da Síria. Soldados sírios descobriram na terça-feira, 26, dispositivos de vigilância e escuta próximos ao local, segundo a agência estatal SANA.
Após a descoberta, Israel alvejou a área com ataques aéreos, resultando na morte de pelo menos seis soldados sírios.
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse em um post no X nesta quinta-feira que as forças de seu país estão "operando em todos os fronts de batalha dia e noite pela segurança de Israel".
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.