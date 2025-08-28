DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Temperatura deve subir em SP; são esperadas chuvas mais intensas

28/08/2025 | 13:28
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A temperatura máxima vai registrar gradual elevação na cidade de São Paulo nos próximos dias. Até sábado, 30, a expectativa é de 23ºC. Na semana que vem, os termômetros devem chegar aos 28ºC. Com relação as chuvas, a previsão indica que sejam mais significativas nesta sexta-feira, 29.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o dia deve começar com muitas nuvens, e as primeiras instabilidades devem ser registradas no período da manhã e que se intensificam durante a tarde.

"A previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas atmosféricas e eventuais rajadas de vento durante as precipitações", afirma o CGE.

O órgão municipal alerta ainda que essa condição eleva o potencial para a formação de alagamentos e elevação do nível dos rios e córregos da região metropolitana e capital nesta sexta-feira.

Como fica o fim de semana?

Com o afastamento das instabilidades, o fim de semana será de tempo seco e sem previsão de chuva. No sábado, 30, a máxima prevista é de 23ºC. No domingo, 31, os termômetros chegam aos 24ºC, segundo a Meteoblue.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.