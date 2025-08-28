DGABC
Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Nos EUA, Trump sugere convenção do Partido Republicano antes das eleições de meio de mandato

28/08/2025 | 12:54
O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira, 28, que pode fazer uma convenção nacional de seu partido, o republicano, pouco antes das eleições de meio de mandato no ano que vem. Em publicação na Truth Social, o americano ainda acrescenta que a realização desse tipo de evento antes de pleitos entre sufrágios presidenciais "nunca foi feito antes" no país.

"O Partido Republicano está indo muito bem. Vencemos em todos os aspectos a Eleição Presidencial e, com base no grande sucesso que estamos tendo, estamos prontos para VENCER EM GRANDE ESTILO NAS ELEIÇÕES DE MEIO DE MANDATO. Arrecadamos muito mais dinheiro do que os democratas e estamos nos divertindo em consertar todos os erros que destroem o país cometidos pelo governo Biden, além de ver os EUA se curarem e prosperarem", escreveu Trump em seu perfil na rede social.


