Matheus Gonçalves se despede do Flamengo após venda para o Al-Ahli: 'Novas oportunidades'

Cria da base do Flamengo e considerado uma das joias do clube, o atacante Matheus Gonçalves postou um vídeo nas redes sociais para se despedir da torcida flamenguista após acerto com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Na mensagem, o jogador faz um agradecimento geral e diz que sua saída está sendo motivada por "novas oportunidades".

"Chegou a hora de trilhar um novo caminho. É uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado nação e muito obrigado Flamengo", diz parte do vídeo.

Jogador canhoto e de rara habilidade, Matheus Gonçalves foi vendido por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). No primeiro semestre, ele esteve perto de trocar o Flamengo pelo Cruzeiro, mas a diretoria recuou em sua decisão quando a negociação estava praticamente definida.

Diante das recentes contratações, o atleta de 20 anos perdeu espaço no clube e chegou a pedir para voltar a atuar pelo sub-20 para ficar em atividade. Na decisão do Mundial da categoria, contra o Barcelona, da Espanha, ele esteve presente, perdeu uma cobrança na disputa por pênaltis (jogo terminou empatado no tempo normal em 2 a 2), mas o clube carioca conquistou o título.

Em 2023, Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino e foi um dos destaque da equipe paulista no Campeonato Brasileiro. Diante da forte concorrência no ataque, o atleta estava na lista de negociáveis e esteve na mira também do CSKA, da Rússia.