Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

28/08/2025 | 12:34
Um médico legista sacou uma arma de fogo durante a realização de uma reunião de condomínio localizado no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Ele foi contido por moradores. O caso aconteceu no último domingo, 24. A defesa dele não foi localizada, pois seu nome não foi divulgado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso foi apurado pela Corregedoria da Polícia Civil e encaminhado à Justiça por meio de um Termo Circunstanciado de constrangimento ilegal majorado.

"Policiais militares e a Corregedoria foram acionados, e o agente entregou a arma voluntariamente para apreensão", disse a SSP. Segundo a investigação, testemunhas foram ouvidas e exames periciais foram solicitados. O procedimento seguiu os trâmites legais, de acordo com a SSP.


