Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Von der Leyen cita ligação com Zelenski e Trump e pressiona Putin, após ataque russo em Kiev

28/08/2025 | 12:29
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em publicação no X que conversou com os presidentes da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e dos EUA, Donald Trump, após o ataque da Rússia na capital ucraniana, Kiev, que atingiu edifícios da União Europeia (UE).

"Precisamos assegurar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia, com garantias de segurança firmes e confiáveis que transformarão o país em um 'porco-espinho de aço'", escreveu na postagem, ao ressaltar que a Europa desempenhará seu papel no processo.

Na publicação, Von der Leyen afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "deve ir à mesa de negociações".


