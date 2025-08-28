DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Entidades do setor de combustíveis e bioenergia manifestam apoio à Operação Carbono Oculto

28/08/2025 | 11:46
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Bioenergia Brasil, o Instituto Combustível Legal (ICL), o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgaram nota manifestando "apoio irrestrito" às autoridades responsáveis pela Operação Carbono Oculto.

"O combate às práticas ilícitas é fundamental para proteger consumidores, garantir a arrecadação de tributos, fortalecer a confiança dos investidores e assegurar um ambiente de negócios transparente, que valorize empresas idôneas e inovadoras", disseram no comunicado. "A operação, que dá continuidade a outras medidas já executadas pelo governo paulista - como a responsabilidade solidária dos postos de combustíveis - garante a ordem e a segurança necessárias aos cidadãos de bem."

Conforme a nota, o setor sucroenergético e o de combustíveis são estratégicos para a economia nacional. "A Bioenergia Brasil, o ICL, o Sindicom e a Unica reafirmam seu compromisso com a ética empresarial e com a colaboração permanente com o poder público, na construção de um mercado cada vez mais justo e competitivo", destacaram.


