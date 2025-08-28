Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 0,4% em julho ante junho

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caíram 0,4% em julho ante junho, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês). Analistas consultados pela FactSet previam alta de 0,5% no período.
Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis avançaram 0,7% em julho.
