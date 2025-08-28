Casas Bahia inaugura loja outlet em São Bernardo neste sábado (30)

A Casas Bahia abre ao público neste sábado (30) uma nova loja outlet temporária em seu centro de distribuição em São Bernardo, localizado na Av. Dr. José Fornari, 715, no bairro Ferrazópolis. A inauguração está marcada para as 10h.



A unidade oferecerá uma variedade de produtos com descontos de até 50%, incluindo itens recondicionados que passaram por processos de reparo e certificação pelo DAT (Departamento de Assistência Técnica). O objetivo é disponibilizar produtos a preços mais acessíveis e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício, alinhando-se a práticas de economia circular.



Os consumidores poderão adquirir produtos com pagamento facilitado, incluindo parcelamento em até 24 vezes fixas no carnê Casas Bahia, com até 60 dias para a primeira parcela, e levar os produtos para casa no mesmo dia.



Segundo Fred Gauthier, vice-presidente de operações do Grupo Casas Bahia, a unidade visa atender toda a região do ABC Paulista, oferecendo oportunidades de economia aos consumidores.



A loja funcionará de segunda a sábado, das 9h às 19h, exceto no dia da inauguração, quando a abertura será às 10h.

Loja Outlet Casas Bahia São Bernardo

Endereço: Av. Dr. José Fornari, 715 - Ferrazópolis, São Bernardo

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado - das 9h às 19h (somente no dia da inauguração a loja abrirá às 10h)