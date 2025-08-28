DGABC
Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Economia

PCE dos EUA (2ª leitura) sobe a ritmo anualizado de 2% no segundo trimestre de 2025

28/08/2025 | 09:46
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado 2% no segundo trimestre, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 28.

O resultado veio abaixo da primeira leitura, de 2,1%, e acelerou em relação ao avanço registrado no trimestre anterior, de 3,7%.

O núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou ao ritmo anualizado de 2,5% no segundo trimestre de 2025. O número veio em linha com a primeira leitura e desacelerou ante o ganho de 3,5% do trimestre anterior.

Os dados americanos de inflação trimestral foram divulgados junto aos números do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).


