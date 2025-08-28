DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

'Minha Vida com a Família Walter': segunda temporada estreia na Netflix e traz novos conflitos

28/08/2025 | 09:18
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A segunda temporada da série Minha Vida com a Família Walter chegou nesta quinta-feira, 28, ao catálogo da Netflix. A produção dá continuidade à trajetória de Jackie (Nikki Rodriguez) após um verão em Nova York. De volta a Silver Falls, a protagonista enfrenta desafios emocionais e precisa lidar com mudanças significativas na dinâmica com a família Walter.

No novo capítulo da história, Jackie tenta retomar sua rotina no interior, mas percebe que a adaptação será mais difícil do que esperava. A jovem busca se reconectar com Alex (Ashby Gentry) e ao mesmo tempo estabelecer novos limites com Cole (Noah LaLonde), o que marca o início de uma fase mais complexa de suas relações pessoais.

Alex, por sua vez, está envolvido com os treinamentos para uma competição de rodeio que oferece riscos e exige dedicação total. A nova rotina o afasta ainda mais de Jackie. Já Cole, após se distanciar do futebol americano, tenta lidar com o vazio deixado pela prática esportiva, o que o leva a retomar comportamentos problemáticos que podem afetar não apenas sua trajetória, mas também o convívio com os demais.

O triângulo amoroso entre Jackie, Cole e Alex continua sendo um dos elementos centrais da trama. As novas reviravoltas prometem manter o interesse tanto do público já familiarizado com a história quanto de quem está começando a acompanhar agora.

O livro que deu origem à série

A série é inspirada no livro homônimo de Ali Novak, publicado no Brasil pela Plataforma21, que conta a história de Jackie após a perda da mãe. A adolescente passa a viver com a melhor amiga da falecida, Katherine (Sarah Rafferty), que cuida de 11 filhos. Entre eles estão Cole e Alex, dois dos principais focos de tensão dramática.

Apesar do recente lançamento do segundo livro da autora, My Return to the Walter Boys, a nova temporada da série não segue os acontecimentos da obra, já que a Netflix optou por uma narrativa original.


