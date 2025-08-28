DGABC
Esportes Titulo Futebol

Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR

No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial no País. O piso geralmente é escolhido para atender demandas paralelas nos estádios, como shows e eventos

28/08/2025 | 09:36
FOTO: Rodrigo Coca / Corinthians
FOTO: Rodrigo Coca / Corinthians


Memphis Depay se juntou ao coro dos jogadores que reprovam o gramado sintético no futebol brasileiro. Após o Corinthians bater o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Ligga Arena, onde a grama não é natural, o astro holandês se manifestou nas redes sociais, cobrando mudanças.

"A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores?", escreveu o atacante, em publicação no X (antigo Twitter).

No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial no País. O piso geralmente é escolhido para atender demandas paralelas nos estádios, como shows e eventos.

Além da Ligga Arena, em Curitiba, outros estádios do futebol brasileiro fazem uso do campo sintético. São os casos de Allianz Parque, casa do rival Palmeiras, além do Nilton Santos e da Arena MRV, onde jogam Botafogo e Atlético-MG, respectivamente. Todos eles são certificados pela Fifa.

Apesar da dificuldade de jogar no gramado sintético, o Corinthians bateu o Athletico por 1 a 0, em Curitiba, e abriu vantagem no confronto que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A equipe paulista avança de fase mesmo em caso de empate.

Recuperado de lesão na coxa, Memphis voltou a jogar nesta quarta-feira. O craque chegou a 50 jogos com a camisa do Corinthians. Ele soma 15 gols e 14 assistências.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 18h30, quando faz clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.


