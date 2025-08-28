DGABC
Economia Titulo

IGP-M sobe 0,36% em agosto, após queda de 0,77% em julho, afirma FGV

28/08/2025 | 08:45
IGP-M sobe 0,36% em agosto, após queda de 0,77% em julho, afirma FGV


O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) subiu 0,36% em agosto, primeira alta após três recuos consecutivos na margem, informou nesta quinta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula agora queda de 1,35% no ano e alta de 3,03% nos últimos 12 meses.

A elevação do índice no mês foi próxima ao teto das estimativas do Projeções Broadcast, de +0,41%, com piso de -0,04% e mediana de +0,19%.

O resultado foi puxado pelo retorno ao terreno positivo do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que subiu 0,43% em agosto, após recuo de 1,29% em julho.

Houve deflação menos intensa nos preços agropecuários ao produtor (-3,79% para -0,52%) e avanço nos preços industriais (-0,40% para 0,75%). Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) passou de alta de 0,27% em julho para queda de 0,07% em agosto.


