DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto'

28/08/2025 | 08:38
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Acostumado com as narrações de futebol e Fórmula 1, Galvão Bueno se manifestou sobre tênis ao comentar a dura derrota sofrida por João Fonseca na segunda rodada do US Open, na quarta-feira. O narrador pediu compreensão com o processo de amadurecimento do carioca de 19 anos: "Ainda não está pronto".

"Derrota dura de João Fonseca contra o checo Tomas Machac! Por partes: é muito difícil jogar a segunda rodada de um Grand Slam contra uma fera como o número 22 do mundo!", ponderou o experiente narrador. "Mas o jogo foi estranho! Depois de um primeiro set espetacular dos 2 jogadores, João perdeu o tie-break, entrou em um buraco e ali perdeu o jogo!".

"Foram sumindo o jogo, a força mental e o entusiasmo! João foi se abatendo e cometendo erros primários. Contra um adversário forte defensivamente como esteve o checo hoje, isso vira fatal! 7/6, 6/2 e 6/3!", completou.

Galvão lembrou que Fonseca acabou de completar 19 anos e disputa apenas primeira vez na carreira os grandes torneios do circuito profissional. E sugeriu mudanças na preparação do jovem atleta.

"Respostas vêm junto com a derrota! João, com 19 anos, é um grande jogador, é o futuro, mas ainda não está pronto! Talvez seja o momento de mexer na preparação. Na técnica, na forma de jogar e principalmente alguém que tenha o conhecimento de como fazer pra transformar um menino em um adulto absolutamente vencedor! Força, João. Às vezes, dói muito, mas você chega lá!".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.