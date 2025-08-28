Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca

O narrador pediu compreensão com o processo de amadurecimento do carioca de 19 anos: 'Ainda não está pronto'
Acostumado com as narrações de futebol e Fórmula 1, Galvão Bueno se manifestou sobre tênis ao comentar a dura derrota sofrida por João Fonseca na segunda rodada do US Open, na quarta-feira. O narrador pediu compreensão com o processo de amadurecimento do carioca de 19 anos: "Ainda não está pronto".
"Derrota dura de João Fonseca contra o checo Tomas Machac! Por partes: é muito difícil jogar a segunda rodada de um Grand Slam contra uma fera como o número 22 do mundo!", ponderou o experiente narrador. "Mas o jogo foi estranho! Depois de um primeiro set espetacular dos 2 jogadores, João perdeu o tie-break, entrou em um buraco e ali perdeu o jogo!".
"Foram sumindo o jogo, a força mental e o entusiasmo! João foi se abatendo e cometendo erros primários. Contra um adversário forte defensivamente como esteve o checo hoje, isso vira fatal! 7/6, 6/2 e 6/3!", completou.
Galvão lembrou que Fonseca acabou de completar 19 anos e disputa apenas primeira vez na carreira os grandes torneios do circuito profissional. E sugeriu mudanças na preparação do jovem atleta.
"Respostas vêm junto com a derrota! João, com 19 anos, é um grande jogador, é o futuro, mas ainda não está pronto! Talvez seja o momento de mexer na preparação. Na técnica, na forma de jogar e principalmente alguém que tenha o conhecimento de como fazer pra transformar um menino em um adulto absolutamente vencedor! Força, João. Às vezes, dói muito, mas você chega lá!".
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.