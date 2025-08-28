Carlos Alcaraz arrasa italiano e espanta fantasma da segunda rodada do US Open

Há quase um ano, no dia 29 de agosto, no mesmo Arthur Ashe Stadium, o espanhol Carlos Alcaraz amargou uma de suas piores derrotas na carreira ao cair na segunda rodada do US Open, diante do holandês Botic van de Zandschulp, por 3 sets a 0. Nesta quarta, o segundo do ranking espantou o fantasma de 2024 ao atropelar o italiano Mattia Bellucci, com 6/1, 6/0 e 6/3 após 1h38, para dar mais uma passo rumo ao topo do ranking.

Como joga sempre um dia antes de Jannik Sinner no US Open, cada vitória do espanhol é uma pressão a mais no atual campeão. O italiano sabe que perde a primeira posição do ranking caso caia na mesma rodada do espanhol ou com o adversário saindo campeão em Nova York e por isso tem de ganhar do australiano Alexei Popyrin nesta quinta.

Querendo pressionar Sinner, Alcaraz começou muito bem a partida desta quarta-feira e rapidamente abriu 3 a 0, com uma quebra. O italiano demonstrava nervosismo e perdeu o serviço ao subir na rede e soltar uma pancada para fora.

À vontade na quadra principal do complexo de Flushing Meadows, o favorito continuou mandando na partida e ampliou o massacre para 5 a 0 sem ser incomodado. Bellucci se safou do pneu, mas perdeu o set por 6 a 1.

Era um treino de luxo de Alcaraz, que logo abriu 4 a 0 no segundo set, aproveitando os dois break points e sacando com tranquilidade, diante de um italiano bastante afobado e errando acima da média - perdeu até voleio na rede. Desta vez Bellucci não escapou o pneu. Com somente 58 minutos, o espanhol já tinha 2 sets a 0.

Bellucci ficou pela primeira vez na frente em um set ao abrir o terceiro confirmando o saque. E mostrou-se mais vibrante, comemorando bastante quando fez 3 a 2. A alegria durou até ali, pois Alcaraz enfileirou pontos e virou para 6 a 3, fechando após dupla falta do oponente.

O rival do espanhol na sexta-feira será o italiano Luciano Darderi, cabeça de chave 32, que eliminou também nesta quarta-feira o norte-americano Eliot Spizzirri por 6/0, 7/6 (7/3), 2/6 e 6/4.