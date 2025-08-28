Selecionáveis brilham e Cruzeiro abre vantagem sobre Atlético-MG

No clássico mineiro pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi quem saiu na frente. Com gols dos convocados por Ancelotti: Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o time azul de Minas Gerais venceu o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, abrindo vantagem e aumentando a pressão no grande rival.

Com a vantagem, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança às semifinais. Já o Atlético-MG fica ainda mais pressionado sob o comando de Cuca e vai precisar marcar três ou mais de diferença para seguir adiante. A volta acontece somente daqui a duas semanas, no dia 11 de setembro, no Mineirão.

Na segunda-feira, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge foram chamados pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para os duelos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O destaque do clássico foi o defensor, que marcou um golaço e uma assistência para o artilheiro do Brasileiro e a grande surpresa na lista do técnico italiano.

O duelo começou 'pegado', como manda o manual do clássico. Buscando surpreender nos primeiros minutos, o Cruzeiro buscou a referência de Kaio Jorge, que buscava se desvencilhar da marcação e arriscou para defesas de Everson. Empurrado pela torcida, o Atlético-MG caía pelos lados do campo, principalmente com Arana, obrigando Cássio a trabalhar.

O time da casa tinha uma leve superioridade na posse de bola, mas quando conseguiu conectar o ataque, foi parado pelo impedimento. A melhor chance saiu com Hulk, que girou sobre a marcação e mandou sob o travessão. Na reta final, o Cruzeiro teve sua melhor oportunidade, com Matheus Pereira, mas o meia demorou para decidir e foi desarmado. Nos acréscimos, outra boa chance do Atlético-MG, desta vez com Cuello, parando em Cássio.

O Cruzeiro voltou do intervalo repetindo a estratégia de pressionar nos primeiros minutos e desta vez surtiu efeito. Com quatro minutos, Fabrício Bruno avançou sem marcação e mandou a bola na gaveta, para marcar um golaço e abrir o placar. Detalhe: a bola bateu praticamente na junção entre a trave e o travessão antes de entrar. O Atlético-MG sentiu o golpe, abusando de erros, Cuca até tentou mudar com as saídas dos apagados Dudu e Scarpa.

Porém, aproveitando o bom momento, o Cruzeiro ampliou. Wanderson cobrou escanteio, Fabrício Bruno ajeitou de cabeça e Kaio Jorge aproveitou para estufar as redes, aos 18. Com dois de vantagem, a pressão sob Cuca aumentou nas arquibancadas. Bastante desorganizado e com Hulk isolado, o time do Atlético virou presa fácil para a estratégia cruzeirense. Forte na marcação, forçou os erros do rival e com mais posse de bola, apenas conduziu a vitória até o fim, para fortes vaias atleticanas após o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 2 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Reinier); Cuello (Biel), Hulk e Dudu (Rony). Técnico: Cuca.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Matheus Henrique) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Fabrício Bruno, aos quatro, Kaio Jorge, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Júnior Alonso, Reinier e Guilherme Arana (Atlético-MG); Kaio Jorge, William e Wanderson (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 4.442.537,90.

PÚBLICO - 44.286 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).