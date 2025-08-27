Estudante comete ato obsceno em abertura de Olimpíada de Universidade Federal; entenda o caso

Um estudante da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi flagrado cometendo um ato obsceno na última sexta-feira, 22, durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino. Conforme denúncia, ele expôs as suas partes íntimas durante a realização do evento. O nome dele não foi divulgado, desta forma a defesa não foi localizada.

A Universidade Federal de Uberlândia disse que a Administração Superior, por meio da Divisão de Esporte e Lazer Universitário da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, já está tomando as providências cabíveis para apuração e possível responsabilização, conforme o Regimento Geral da UFU, do estudante acusado de cometer infração disciplinar durante a cerimônia de abertura da Olimpíada UFU 2025, na noite da última sexta-feira, 22 de agosto.

"Já no âmbito da competição universitária, a Comissão Disciplinar das Olimpíadas UFU 2025 recebeu a denúncia e a está analisando, à luz do Art. 21 do regulamento do torneio", disse.

Conforme a norma estabelecida, se confirmada a infração, as penalidades poderão ser aplicadas tanto ao atleta, quanto à equipe ao qual ele se vincula, disse ainda a Universidade Federal de Uberlândia.

Vinculado à Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFU, o atleta foi retirado do local no momento do ocorrido e também foi desligado das entidades das quais fazia parte.

Uma nota de repúdio conjunta foi divulgada pelo Coletivo Acolhidas, a Bateria Charanga, a Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFU e a SexyLions Cheerleading.

"Reafirmamos nosso compromisso em não tolerar condutas que constranjam, ofendam ou desrespeitem qualquer indivíduo. Reforçamos nossas atuações e nos colocamos à disposição para oferecer apoio, auxílio e encaminhamento sempre que necessário", disse a publicação.

Conforme o manifesto publicado, o crime de ato obsceno ocorre quando alguém pratica um ato sexualmente explícito em local público, aberto ou exposto ao público, com o objetivo de ofender o pudor coletivo ou causar constrangimento. Exemplos incluem a exibição de genitais em público."

"Como medida concreta de fortalecimento de ações preventivas, a Bateria Charanga e a Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFU receberão capacitações promovidas pelo Coletivo Acolhidas, voltada à promoção de respeito, acolhimento e enfrentamento a quaisquer formas de violência no ambiente universitário", destacou ainda a nota de repúdio.