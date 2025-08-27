Djokovic vira no US Open, avança à 3ª fase de Grand Slam pela 75ª vez e bate marca de Federer

Novak Djokovic continua batendo marcas no tênis, mesmo longe de suas apresentações de gala. Nesta quarta-feira, no US Open, o sérvio superou o norte-americano Zachary Svajda, de virada, para se garantir na terceira fase de um Grand Slam pela 75ª vez na carreira, quebrando marca do suíço Roger Federer, de 74 avanços.

Djokovic é uma máquina de recordes e está na terceira fase do US Open pela 19ª vez na carreira. Jogar no complexo de Flushing Meadows parece motivá-lo ainda mais. Mesmo aos 38 anos, consegue sair bem das dificuldades e já desbancou dois tenistas locais em Nova York. Nesta quarta, após levar um susto e perder o primeiro set por 7/6 (7/5), ele não se intimidou com a torcida contra e virou com 6/3, 6/3 e 6/1.

Apesar da boa pontuação diante de Svajda, Djokovic admitiu que não jogou como esperava. "Para ser sincero, não foi tão boa assim", disse, ao ser questionado sobre sua apresentação. "Não fiquei muito satisfeito com meu tênis na primeira parte da partida, mas também dou crédito ao Zach por jogar um tênis de altíssima qualidade", seguiu. "Foi uma pena que ele tenha sofrido com uma lesão no final do segundo set, mas parabéns a ele por permanecer em quadra. Obviamente, ele não conseguiu sacar tão bem quanto no primeiro set e meio, mas desejo tudo de bom a ele."

O começo da partida foi duro ao sérvio por sofrer com o saque do norte-americano. As dores, porém, limitaram Svajda de manter sua virtude e facilitou a vida do favorito, que agora terá pela frente o britânico Cameron Norrie, algoz do argentino Francisco Comesana 7/6 (7/5), 6/3, 6/7 (0/7) e 7/6 (7/4) e que deve exigir ainda mais do físico do ex-número 1.

"Tem sido um pouco diferente nos últimos dois anos para mim. Meio que me desgasto mais rápido do que antes. Tenho que lidar com isso, com muita recuperação fora de quadra para tentar me preparar para jogar no mais alto nível pelo maior número de horas em quadra", reconheceu Djokovic, admitindo que vem caindo de rendimento com as partidas mais longas.

Além de Djokovic, sétimo favorito no US Open, outros cabeças de chave também se garantiram na terceira fase, casos de Taylor Fritz (4º) e Jiri Lehecka(20º). As decepções ficaram com as eliminações de Casper Ruud (12º) e Alejandro Fokina (18º).