DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Palmeiras aguarda decisão de joia da base para definir venda a clube europeu por R$ 44 milhões

27/08/2025 | 18:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Palmeiras aguarda a decisão de Thalys, atacante de 20 anos que subiu ao profissional neste ano, para definir a saída do jogador. Ele tem duas propostas, de Almería, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia, e ainda não decidiu o seu destino.

Como o valor oferecido por ambos os clubes é o mesmo - cerca de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% dos direitos econômicos e do 30% pertencentes ao Palmeiras, o clube deixou a decisão para o atacante. No momento, o Almería está à frente e a tendência é que feche a operação.

Thalys subiu ao time principal no início deste ano. Fez dois gols em 13 partidas, ambos em jogos da primeira fase do Paulistão, contra Noroeste e Santos.

Sem tanto espaço no profissional, retornou em algumas ocasiões para reforçar o time sub-20, como fez na final do Campeonato Brasileiro da categoria nesta terça-feira. Ele perdeu um pênalti no tempo normal, mas converteu sua cobrança na disputa após o empate sem gols e ajudou o Palmeiras a ganhar do Red Bull Bragantino e levar a taça.

O alagoano natural de São Miguel dos Campos não defende o profissional desde o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto, quando foi titular. Como ele não deve ser mais aproveitado do que já tem sido, o Palmeiras entende ser positivo negociar o atleta neste momento.

O atacante se destacou com mais intensidade na base. No ano passado, fez 32 gols em 46 partidas pela equipe sub-20 e chegou a ser chamado de "novo Endrick" pelo jornal espanhol As.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.