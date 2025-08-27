A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,04%

Pontos: 139.205,81

Máxima de +1,1% : 139.281 pontos

Mínima de -0,23% : 137.456 pontos

Volume: R$ 18,32 bilhões

Variação em 2025: 15,73%

Variação no mês: 4,61%

Dow Jones: +0,32%

Pontos: 45.565,23

Nasdaq: +0,21%

Pontos: 21.590,14

Ibovespa Futuro: +0,7%

Pontos: 141.440

Máxima (pontos): 141.750

Mínima (pontos): 139.550

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,51

Variação: +1,52%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,65

Variação: +0,72%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,43

Variação: +0,74%

Ambev ON

Preço: R$ 12,15

Variação: -0,25%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,08

Variação: +0,58%

Vale PNA

Preço: R$ 55,38

Variação: -0,05%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,80

Variação: -0,15%

Vale ON

Preço: R$ 55,38

Variação: -0,05%

Itausa PN

Preço: R$ 11,03

Variação: +1,38%

Global 40

Cotação: 746,054 centavos de dólar

Variação: +0,59%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4165

Venda: R$ 5,4170

Variação: -0,32%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,55

Venda: R$ 5,65

Variação: -0,41%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4422

Venda: R$ 5,4428

Variação: +0,39%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,6060

Variação: -0,34%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4235

Variação: -0,27%

- Euro

Compra: US$ 1,1635 (às 17h46)

Venda: US$ 1,1636 (às 17h46)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3020

Venda: R$ 6,3030

Variação: -0,36%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,5180

Variação: -0,7%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.448,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,45%