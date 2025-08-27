Grande ABC avança em instalação de duas unidades do Instituto Federal

A instalação de duas unidades do IF (Instituto Federal) no Grande ABC, em Diadema e Mauá, teve prosseguimento nesta semana com a realização de audiências públicas nos municípios que receberão as novas unidades de ensino profissionalizante. Os eventos são considerados como o marco inicial para o processo de implementação dos campi e tem como objetivo apresentar e colher informações de todos os atores envolvidos no processo.

Os equipamentos são uma reinvindicação existente desde 2013 e contempla demanda de empresas e sindicatos por escola técnica e integral. A demanda é historicamente reforçada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que tem atuado como um dos principais espaços para discussão e articulação sobre a vinda do IF à região.

As primeiras audiências públicas sobre a implementação dos dois campi reuniram autoridades, estudantes, educadores e representantes da sociedade civil. Os encontros ocorreram na segunda-feira (25), na Câmara Municipal de Diadema, e na terça-feira (26), no Teatro Municipal de Mauá.

Marcadas pela grande participação da população, as audiências tiveram entre seus objetivos a apresentação da instituição de ensino gratuita associada ao Governo Federal e voltada para a educação profissional, científica e tecnológica, assim com as diretrizes que regem a instalação de um campus para a comunidade, além de receber sugestões em relação à chegada do IF.

LEIA TAMBÉM:

Taka Yamauchi participa de audiência pública sobre a implantação do campus Diadema do Instituto Federal



Em Diadema, o ato apresentou à comunidade o projeto do campus local, que será instalado no atual Centro Cultural Okinawa do Brasil, na região central da cidade. Os trabalhos da mesa foram presididos pelo presidente da Câmara, Rodrigo Capel (PSD), acompanhado do prefeito Taka Yamauchi (MDB); do pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), Adalton Masalu Osaki; do diretor-geral do futuro campus, Carlos Eduardo Procópio, do diretor de Desenvolvimento Econômico do Consórcio, Joel Fonseca; e do secretário municipal de Educação, Felipe Sartori Sigollo.

Em Mauá, estiveram presentes o prefeito Marcelo Oliveira (PT); a diretora-geral do futuro campus, Tamyris Bonilha Proença; o secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva; o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), e os secretários municipais de Educação, Gilmar Silvério, de Desenvolvimento Econômico, Cícero Martinha, e de Trabalho e Renda, Elton Carvalho.

O secretário-executivo do Consórcio ressaltou a importância da realização das audiências públicas para concretizar a presença de uma instituição de ensino profissionalizante, técnico e de formação integral na região. “Esse momento marca o início oficial de um sonho antigo, uma luta histórica por educação técnica e gratuita. A chegada do Instituto Federal no Grande ABC está sendo construída com a comunidade e para a comunidade”, afirmou Aroaldo da Silva.

As próximas audiência acontecem em setembro, dias 15 (Diadema) e 16 (Mauá), para discutir as possibilidades de cursos a serem ofertados, conforme a vocação local e regional. Em outubro, dias 13 (Diadema) e 14 (Mauá) serão realizadas as audiências de apresentação dos resultados de uma consulta pública e a apresentação dos eixos e cursos selecionados.

LEIA MAIS:

Guto Volpi faz primeiro ato como presidente do Consórcio