Economia Titulo Aberto ao público

Mauá realiza Feira de Gastronomia e Empreendedorismo neste sábado (30)

Evento reunirá cerca de 50 expositores e festival de flashback

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 17:47
FOTO: Cleber Juliano/PMM
FOTO: Cleber Juliano/PMM


A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, promove neste sábado (30) mais uma edição da Feira de Gastronomia e Empreendedorismo. O evento será realizado no Parque da Juventude (Rua Francisco Ortega Escobar, s/n – Vila Noêmia), das 10h às 20h.

Cerca de 50 expositores estarão presentes, oferecendo ao público uma grande variedade de produtos artesanais, opções gastronômicas, moda, utilidades, serviços e outras iniciativas empreendedoras.

Além das atrações de consumo e lazer, a feira contará com ações sociais, como corte de cabelo masculino gratuito e serviços de orientação em saúde do trabalhador e vigilância sanitária, bem como sobre o programa Viva Maria, dedicado às mulheres vítimas de violência.

A programação cultural promete animar os visitantes durante todo o dia. A cantora Marcinha Gonzaga fará uma apresentação musical, enquanto as professoras Renata e Bianca, da Academia Evoque, comandarão um aulão de ginástica.

A partir das 15h, terá início o Festival de Flashback, reunindo diversas equipes em apresentações dinâmicas com a animação dos DJs Edilson, Barros, Nil e Welington.

Em caso de chuva, o evento será cancelado.

