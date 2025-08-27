DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

27/08/2025 | 17:08
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 27, que Brasil e México têm "boa complementaridade econômica" e é possível avançar nas parcerias em produtos agropecuários, na área industrial e no setor de serviços, como inteligência artificial (IA) e data centers. "Tem muitas possibilidades", afirmou Alckmin à imprensa, durante viagem ao México.

Nesta quarta-feira, o vice-presidente teve uma reunião com o setor privado dos dois países, em missão com o objetivo de fortalecer as relações políticas e ampliar os laços comerciais e de investimentos. "Comércio exterior é mão dupla."

"Discutimos questão de indústria ferroviária, automotiva, aviação", disse Alckmin, lembrando que a Embraer tem uma "importante empresa" no território mexicano.

Ele afirmou que o acordo de cooperação Brasil-México deve ser atualizado e disse que os dois governos vão trabalhar para ter o visto eletrônico para facilitar o intercâmbio entre países.

"O Mercosul está ampliando os acordos", completou, citando entendimentos do bloco com a União Europeia, Cingapura, Efta e avanços com o Oriente Médio e o Canadá. "Acho que esse é o bom caminho, defender o multilateralismo e o livre comércio", pontuou Alckmin.

EUA

Sobre os Estados Unidos, Alckmin frisou que o Brasil tem 200 anos de relações. "Então, é diálogo e buscarmos avançar fazendo um ganha-ganha."


