Internacional Titulo

Carreata de Milei é alvo de pedradas durante evento de campanha próximo a Buenos Aires

27/08/2025 | 17:08
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Argentina, Javier Milei, e a equipe que o acompanhava nesta sexta-feira, 27, foi alvo de pedradas durante um comício eleitoral nos arredores de Buenos Aires. De acordo com as informações da imprensa argentina, pelo menos uma pessoa, o candidato do La Libertad Avanza nas eleições locais, Maximiliano Bondareko, ficou ferido.

O líder argentino estava acompanhado por José Luis Espert, que deixou o local em uma motocicleta, e sua irmã, Karina Milei, que foi implicada em um escândalo de corrupção na últimas semana.

Segundo a imprensa argentina, o ataque ocorreu quando a van que transportava Milei e sua equipe passava pelo centro do município. Os relatos são de que pessoas infiltradas começaram a arremessar pedras e outros objetos, como garrafas dágua, contra o veículo.

Minutos depois de Javier Milei chegar ao centro de Lomas de Zamora, a caravana foi suspensa por motivos de segurança, pois militantes, supostamente pró-Kirchner, começaram a gritar insultos e atirar pedras e garrafas plásticas contra o presidente.

Imediatamente, todos na van presidencial saíram do SUV branco em que viajavam e entraram em um carro preto fechado. O deputado e candidato do Partido Libertário José Luis Espert, que estava no SUV com Milei, teve que sair de moto.


