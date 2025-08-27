Trump diz que Casa Branca monitorará Minnesota, governado por democrata, após tiroteio

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que foi informado sobre o tiroteio em Mineápolis, no Estado de Minnesota - governado pelo democrata Tim Waltz -, e que a Casa Branca continuará monitorando a "terrível situação", em publicação na Truth Social. Na postagem, Trump pediu orações aos envolvidos. O comentário acontece após um atirador abrir fogo durante uma missa em uma escola católica da cidade, matando duas crianças e ferindo outras 17 pessoas antes de se matar, disseram autoridades.
Em comunicado enviado por Washington e assinado pelo republicano, é mencionado que em sinal de respeito às vítimas dos "atos insensatos de violência", a bandeira dos EUA será hasteada a meio mastro na Casa Branca e em diversos outros edifícios e terrenos públicos até 31 de agosto de 2025.
Nas últimas semanas, Trump tem ressaltado a importância do combate ao crime, e seu governo tem realizado ações para reprimir o suposto aumento da criminalidade em diferentes regiões do país. O presidente americano já disse que quer ampliar o envio da Guarda Nacional dos EUA para outras cidades governadas por democratas, assim como já realizou na capital Washington, D.C. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.