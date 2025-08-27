DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Fluxo cambial total em 2025 até 22 de agosto é negativo em US$ 16,674 bi, mostra BC

27/08/2025 | 16:23
O fluxo cambial ficou negativo em US$ 16,674 bilhões em 2025 até o dia 22 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27.


O fluxo cambial ficou negativo em US$ 16,674 bilhões em 2025 até o dia 22 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 51,005 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 34,331 bilhões no ano até o dia 22.

O segmento financeiro teve compras de US$ 360,222 bilhões e vendas de US$ 411,227 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 150,825 bilhões e exportações de US$ 185,156 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 21,731 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 45,939 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 117,486 bilhões em outras operações.

Mensal

De acordo com os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,833 bilhão no acumulado do mês até o dia 22. Em julho, houve saída líquida de US$ 496 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 1,814 bilhão. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 33,242 bilhões e vendas no total de US$ 35,055 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi negativo em US$ 19 milhões, com importações de US$ 15,131 bilhões e exportações de US$ 15,112 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,142 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,393 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 9,577 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,982 bilhão na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 18 e 22 de agosto, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,501 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 11,163 bilhões e vendas no total de US$ 13,664 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 519 milhões, com importações de US$ 5,125 bilhões e exportações de US$ 5,644 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 755 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,023 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,866 bilhões em outras entradas.


