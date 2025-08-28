João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta quinta-feira (28)

O que os astros reservam para você hoje, quinta-feira (28)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Oportunidades estão à vista para quem busca novidades na carreira. Não hesite em pedir ajuda. À noite, prepare-se para surpresas animadoras no campo da paquera. A comunicação com seu parceiro flui melhor.

Cor: CREME

Palpite: 23, 51, 60

Os relacionamentos estão favorecidos e finalizar tarefas complicadas pode ser mais fácil com parcerias. Finanças estão com boas projeções e uma grana inesperada pode surgir. Não permita que pequenos atritos familiares abalem seu dia. No amor, deixe o charme encantar, mas contenha o ciúme.

Cor: PRETO

Palpite: 36, 34, 25

Comece o dia com foco no trabalho, pois o universo está te impulsionando para conquistar grandes coisas! Colha os frutos do seu esforço e aproveite a energia e a sintonia positivas à noite. Amigos unidos causam grandes surpresas no amor. Vivencie cada momento!

Cor: CINZA

Palpite: 29, 38, 45

Atenção com as finanças na manhã de hoje! As estrelas prometem um revitalizar nos relacionamentos e uma pitada de sorte para o seu dia. Criatividade não vai faltar no trabalho e o romantismo estará em alta.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 37, 19, 39

A quinta começa tensa, mas logo tudo se resolve em casa e no trabalho. Concentre-se nas tarefas domésticas, e deixe a praticidade brilhar. Menos ciúme no amor. Os amigos podem ajudar na conquista!

Cor: MAGENTA

Palpite: 39, 48, 18

Redobre a atenção no trabalho, especialmente na comunicação para evitar mal-entendidos. Aproveite as vibrações positivas para melhorar o contato com colegas. Movimente sua rede profissional e confie em seu raciocínio rápido. Prepare-se para uma surpresa amorosa e diálogos leves no romance!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 50, 59, 04

Dia para alcançar a prosperidade financeira de maneira discreta e evitar misturar dinheiro e amizade. Espere diversão e boas notícias no amor, graças à energia de Urano e Netuno.

Cor: LILÁS

Palpite: 61, 07, 47

O início do dia pode trazer tensão nos relacionamentos, mas não deixe que isso afete seu trabalho! Foque nos seus interesses, conquistas e sonhos, pois o astral melhora rápido. Seu carisma vai brilhar no amor!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 20, 07, 16

Hoje pode começar com desafios, pedindo um pouco mais do seu esforço, mas não se estresse, o astral melhora ainda pela manhã! Sua intuição será sua melhor ferramenta. Trabalho individual rende mais. À noite, a energia fica romântica e há sorte no amor!

Cor: ROXO

Palpite: 54, 45, 57

No trabalho, seus contatos e habilidades interpessoais serão seus tesouros. Priorize parcerias! O amor está no ar, com confiança, diálogo e sintonia. Se está solteiro, a paquera brilha durante o dia.

Cor: CEREJA

Palpite: 52, 27, 54

Exiba a sua ambição hoje e brilhe em todos os aspectos profissionais! Os esforços valem a pena. Lembre-se de manter a calma com os colegas. À noite, espere encontros interessantes e momentos românticos gratificantes.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 32, 13, 50

Comece o dia com foco e desbrave novas oportunidades, incluindo possíveis viagens de negócios. Sua vibração positiva atrairá admiradores. À noite, relaxe sabendo que seus interesses financeiros estão seguros. Aproveite e contagie seu parceiro com sua alegria!

Cor: BEGE

Palpite: 44, 05, 08