Zelensky afirma que prepara garantias de seguranças, mas que Rússia envia sinais negativos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quarta, 27, com o homólogo finlandês Alexander Stubb, ocasião na qual disse que ambos coordenaram suas posições para alcançar resultados mais substanciais. Em publicação na rede social X, o ucraniano disse que as equipes "estão preparando ativamente a arquitetura de garantias de segurança fortes e multilaterais para a Ucrânia, com todos os envolvidos - europeus, americanos e nossos outros parceiros na Coalizão dos Dispostos".

"Comandantes militares, ministros da defesa e conselheiros de segurança - em diferentes níveis, estamos preparando os componentes da segurança futura. Estamos acelerando o processo de definição dos detalhes. Já é hora de organizar o formato das discussões entre os líderes para determinar as principais prioridades e cronogramas", afirmou.

"Uma área importante são as relações com os Estados Unidos, garantindo o máximo de substância nessas relações. Infelizmente, os russos estão atualmente enviando sinais negativos em relação a reuniões e novos desenvolvimentos", escreveu. "Os ataques às nossas cidades e vilas continuam. A cada dia há novas vítimas. Os russos só reagirão a pressões reais em resposta a tudo isso. Pressão é necessária. Contamos com ela. Medidas concretas da Rússia são necessárias - medidas em direção a uma diplomacia real", conclui.