Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

EUA impõem sanções à rede de financiamento de programa de armas da Coreia do Norte

27/08/2025 | 16:03
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Vitaliy Sergeyevich Andreyev, Kim Ung Sun, a Shenyang Geumpungri Network Technology e a Korea Sinjin Trading Corporation por seu envolvimento em um esquema fraudulento de trabalhadores de tecnologia da informação orquestrado pelo governo da República Popular Democrática da Coreia.

"O regime norte-coreano continua a visar empresas americanas por meio de esquemas de fraude que envolvem seus trabalhadores de TI no exterior, que roubam dados e exigem resgate", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John Hurley.

A ação desta quarta, 27, amplia os tentáculos ligados à Chinyong Information Technology Cooperation Company, mirando grupos adicionais de sua rede e combatendo o uso de criptomoedas para evasão de sanções.

A Coreia do Norte utiliza trabalhadores de TI para gerar receita para seus programas ilícitos de armas de destruição em massa e mísseis balísticos, violando as sanções dos EUA e das Nações Unidas, diz o Tesouro em comunicado.


