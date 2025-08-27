Haddad diz que PLOA 2026 será entregue até sexta-feira, sem medidas adicionais de receita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 será enviado ao Congresso até esta sexta-feira, 29, limite do prazo legal.
Segundo ele, não há previsão de o texto trazer medidas adicionais de receita.
