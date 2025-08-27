DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Cidades da Flórida (EUA) buscam salvar faixas de pedestres coloridas após ordem de DeSantis

27/08/2025 | 15:58
Os líderes da cidade de Fort Lauderdale realizarão uma reunião de emergência nesta quarta-feira (27) para discutir como responder à ordem do governador republicano do Estado da Flórida, Ron DeSantis, de remover faixas de pedestres coloridas em arco-íris e outras artes de rua em toda a região, sob o risco de perder milhões de dólares em financiamento.

O Departamento de Transporte do Estado disse que deve "garantir a segurança e a consistência das vias públicas e dos sistemas de transporte" e ordenou que as comunidades devem remover as faixas de pedestres e outras artes de rua até o início do próximo mês. Miami Beach recebeu o prazo de 4 de setembro para remover sua faixa de pedestres arco-íris na Ocean Drive - um prazo semelhante aos dados a outras comunidades da Flórida.

Muitas das travessias pintadas celebram os direitos dos gays e o orgulho LGBTQ+, enquanto outras são homenagens a pessoas negras e à polícia. Críticos dizem que é o mais recente ataque à comunidade LGBTQ+ pela administração DeSantis e pela Legislatura controlada pelos republicanos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


