Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Internacional

Diretor-geral da AIEA recebe ameaças e ganha proteção policial especial

27/08/2025 | 15:56
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, está recebendo proteção policial especial da unidade Cobra da Áustria após uma ameaça, reconheceu a organização nesta quarta-feira, 27. A unidade de elite, sob o Ministério Federal do Interior da Áustria, lida principalmente com operações antiterrorismo, resgates de reféns e respostas a tiroteios em massa.

"Podemos confirmar que a Áustria forneceu uma unidade Cobra, mas não podemos confirmar de onde veio a ameaça específica", disse o porta-voz da AIEA, Fredrik Dahl.

A proteção para Grossi ocorre em meio ao aumento das tensões sobre o programa nuclear do Irã. França, Alemanha e Reino Unido parecem prontos para declarar o "snapback" - a reimplementação das sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Irã devido à não permissão de inspeções da AIEA e outras preocupações. O Irã tem até 31 de agosto para resolver essas questões.

Ainda, inspetores da AIEA teriam supostamente retornado ao Irã para monitorar uma transferência de combustível na única usina nuclear do país.


