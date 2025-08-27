DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Chinesa Cambricon Technologies, rival da Nvidia, agrada em lucro com demanda por chips de IA

27/08/2025 | 13:45
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Cambricon Technologies, conhecida como a concorrente da Nvidia na China, registrou lucro líquido de 1,04 bilhão de yuans (US$ 150 milhões), revertendo a perda de 530 milhões de yuans (US$ 74,1 milhões) no mesmo período do ano passado, informou a empresa na noite da terça-feira, 26. No primeiro semestre, a receita da empresa cresceu cerca de 44 vezes, atingindo 2,88 bilhões de yuans (US$ 400 milhões).

A fabricante de chips atribuiu o salto na receita à crescente demanda por computação de IA e à sua colaboração com os principais fabricantes de modelos de IA e empresas de internet.

De acordo com a Guosheng Securities, a receita e o lucro líquido da Cambricon foram muito melhores do que o esperado. A projeção é de que a empresa mantenha sua lucratividade nos próximos trimestres à medida que a receita continue a crescer, disseram os analistas.

A empresa tem se beneficiado do impulso da China em IA, em meio à rivalidade tecnológica cada vez mais acirrada entre os EUA e a China, que está apostando na Cambricon, junto com outros designers de chips locais como a Huawei Technologies.

A Cambricon se tornou a segunda ação mais cara no mercado chinês continental, ficando atrás apenas da fabricante de bebidas alcoólicas Kweichow Moutai. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.